Grues cendrées & Oiseaux migrateurs Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert
Grues cendrées & Oiseaux migrateurs Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert dimanche 1 février 2026.
Grues cendrées & Oiseaux migrateurs
Site de Chantecoq Le Champ Branlant Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-02-01 2026-10-01
Partons ensemble dans la Réserve Nationale d’Avifaune du Lac du Der à la recherche et à la découverte des Grues cendrées et oiseaux migrateurs de ce Hot Spot ornithologique. Tarifs sur demande.Tout public
Partons ensemble dans la Réserve Nationale d’Avifaune du Lac du Der à la recherche et à la découverte des Grues cendrées et oiseaux migrateurs de ce Hot Spot ornithologique. Tarifs sur demande. .
Site de Chantecoq Le Champ Branlant Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est antoine.cubaixo1@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grues cendrées & Oiseaux migrateurs
Let’s go together in the Lac du Der National Bird Reserve to search and discover the cranes and migratory birds of this ornithological Hot Spot . Rates on request.
L’événement Grues cendrées & Oiseaux migrateurs Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne