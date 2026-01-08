Grues cendrées & Oiseaux migrateurs Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert

Grues cendrées & Oiseaux migrateurs

Site de Chantecoq Le Champ Branlant Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-02-01 2026-10-01

Partons ensemble dans la Réserve Nationale d’Avifaune du Lac du Der à la recherche et à la découverte des Grues cendrées et oiseaux migrateurs de ce Hot Spot ornithologique. Tarifs sur demande.Tout public

Partons ensemble dans la Réserve Nationale d’Avifaune du Lac du Der à la recherche et à la découverte des Grues cendrées et oiseaux migrateurs de ce Hot Spot ornithologique. Tarifs sur demande. .

Site de Chantecoq Le Champ Branlant Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est antoine.cubaixo1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grues cendrées & Oiseaux migrateurs

Let’s go together in the Lac du Der National Bird Reserve to search and discover the cranes and migratory birds of this ornithological Hot Spot . Rates on request.

L’événement Grues cendrées & Oiseaux migrateurs Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne