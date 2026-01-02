Grues cendrées

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20 15:30:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Rencontre avec le plus grand oiseau d’Europe, la grue losque qu’elle rentre à son dortoir.

Les Grues cendrées visitent la Brenne 2 fois l’an une 1e fois lors de la migration d’automne qui les mène des pays scandinaves vers le sud de l’Europe et une 2nd fois en fin d’hiver, lorsqu’elles effectuent ce voyage en sens inverse pour rejoindre leur zone de nidification. Certaines de ces voyageuses séjournent en Brenne tout l’hiver. Le jour, elles s’alimentent dans les prairies ou les parcelles de maïs déjà récoltées puis, le soir venu, elles se regroupent en dortoir pour passer la nuit. Les personnes participant aux animations programmées le matin verront le déplacement des grues du dortoir aux lieux de gagnage (nourrissage) et celles participant aux animations programmées en fin d’après-midi, verront l’inverse, c’est-à-dire les déplacements des lieux de gagnage au dortoir. 5 .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In recent years, several thousand have chosen to winter in the Brenne. Come and discover these great migratory birds (the largest wild bird in France).

L’événement Grues cendrées Rosnay a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Brenne