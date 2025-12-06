GRUISSAN KINETIK TRAIL Gruissan
GRUISSAN KINETIK TRAIL Gruissan samedi 6 décembre 2025.
GRUISSAN KINETIK TRAIL
Gruissan Aude
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Terrain de jeu hors norme pour les amateurs de nature, la Clape accueille ce week-end les concurrents du Trail de Gruissan. Pour ses 20 ans, l’évènement devenu un incontournable du circuit Trail Occitanie met la barre haut et propose plusieurs courses le samedi, les coureurs s’élancent sur les 12 et 18 km, ainsi que sur la marche nordique. Le dimanche, place aux coureurs du 25 km et de la distance reine, le 50 km. Venez les encourager, vibrez avec eux et vive un moment de sport et de nature.
Plus d’infos www.gse-organisation.org
Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 6 78 48 72 21 gruissansportsevenements@orange.fr
English :
An exceptional playground for nature lovers, this weekend La Clape welcomes competitors to the Trail de Gruissan. Celebrating its 20th anniversary, the event, which has become a fixture on the Occitanie Trail circuit, is setting the bar high and offering several races: on Saturday, runners take part in the 12 and 18 km events, as well as the Nordic walking. On Sunday, it’s the turn of the 25 km and 50 km racers. Come and cheer them on, join them in a moment of sport and nature.
Further information: www.gse-organisation.org
German :
La Clape ist ein außergewöhnliches Spielfeld für Naturliebhaber und empfängt an diesem Wochenende die Teilnehmer des Trail de Gruissan. Zu seinem 20-jährigen Jubiläum legt die Veranstaltung, die mittlerweile ein Muss für den Trail Circuit Occitanie geworden ist, die Messlatte hoch und bietet mehrere Läufe an: Am Samstag starten die Läufer über 12 und 18 km sowie beim Nordic Walking. Am Sonntag ist Platz für die Läufer der 25 km und der Königsdistanz, der 50 km. Feuern Sie sie an, fiebern Sie mit ihnen mit und erleben Sie einen Moment des Sports und der Natur.
Weitere Informationen: www.gse-organisation.org
Italiano :
Parco giochi d’eccezione per gli amanti della natura, la Clape accoglie questo fine settimana i concorrenti del Trail de Gruissan. In occasione del suo 20° anniversario, l’evento, che è diventato un appuntamento fisso nel circuito dei trail dell’Occitania, si presenta con un’offerta di gare di alto livello: sabato, i corridori parteciperanno alle gare di 12 km e 18 km, nonché alla gara di nordic walking. Domenica è la volta dei concorrenti della 25 km e della 50 km. Venite a fare il tifo per loro, unitevi al divertimento e godetevi un momento di sport e natura.
Ulteriori informazioni: www.gse-organisation.org
Espanol :
La Clape, lugar excepcional para los amantes de la naturaleza, acoge este fin de semana el Trail de Gruissan. El evento, que celebra su 20º aniversario y se ha convertido en una cita ineludible del circuito de Trail de Occitanie, pone el listón muy alto con varias carreras: el sábado, los corredores participarán en las pruebas de 12 y 18 km, así como en la de marcha nórdica. El domingo será el turno de los 25 km y los 50 km. Venga a animarles, únase a la diversión y disfrute de un momento de deporte y naturaleza.
Más información: www.gse-organisation.org
