GRÜNBUNT – Jardinage écologique et plus encore, GRÜNBUNT – Gemeinschaftsprojekt, Doren

GRÜNBUNT – Jardinage écologique et plus encore 6 et 7 juin GRÜNBUNT – Gemeinschaftsprojekt Bezirk Bregenz

Entrée gratuite, dons bienvenus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

En plus de 25 ans, l’action écologique et durable est née dans quatre domaines à partir des situations de vie respectives de ses habitants. L’histoire de GRÜNBUNT a commencé avec le déménagement dans une ferme de la « consommation de la nature » au respect et à l’engagement jusqu’au monde des plantes-cadeaux.

Le royaume des plantes et des pierres est né après l’incendie de la maison. De ses fondations, de nombreuses tonnes ont été construites avec 300 tonnes Objets en maçonnerie en pierre sèche créé comme de nouveaux habitats. Le toit de bureau à végétation extensive de la nouvelle maison est visible de loin, car elle est habitée par les « moutons bleus » sculpturaux de l’artiste Rainer Bonk.

Le manque d’espace dans le jardin privé entraîne la Gartengemeinschaftsprojekt „Acker12“ à côté, agrémenté de solidarité comme une vitrine accessible.

Certifié par ‘Nature dans le jardin’ Plus d’informations sur les quatre domaines ici

14h00 Visites guidées du jardin et des champs de Bria et Christoph Heinzle les deux jours. Ce projet de jardin a déjà reçu plusieurs prix.

GRÜNBUNT – Gemeinschaftsprojekt Kirchdorf 128 6933 Doren – Österreich Doren 6933 Bezirk Bregenz Vorarlberg https://gruen-bunt.jimdofree.com/%C3%BCber-uns/ [{« link »: « https://gruen-bunt.jimdofree.com/%C3%BCber-uns/ »}]

Vivre et façonner la proximité avec la nature dans un environnement privé : zone de floraison, gestion circulaire, compost, zones de floraison, haies de bois mort, jardin de grignotage de baies et art

© Heinzle Doren