GRUPO COMPAY SEGUNDO LE REX DE TOULOUSE Toulouse

GRUPO COMPAY SEGUNDO Début : 2026-03-29 à 18:00. Tarif : – euros.

Nouveau spectacle « Vivelo En tournée Mondiale en 2025Enregistré avec la fine fleur de la musique actuelle cubaine le quatrième album du Grupo Compay Segundo sonne avec brio le retour du Son cubain. Compay Segundo nous quittait en 2003 et ses compagnons de vie et de scène décident alors de continuer ce qu’il a toujours souhaité – « Tocar Música tradicional Cubana !» Compay Segundo y sus Muchachos deviendra El Grupo Compay Segundo et ces infatigables compañeros vont parcourir le monde entier avec la volonté de raconter, « l’histoire de leur Compay ».« Vivelo », vient de sortir et pour la première fois dans l’histoire du Grupo, 8 titres originaux ont été co-signés par Salvador Repilado, le fils, contrebassiste et directeur musical historique de Compay et l’une des étoiles montantes cubaines Maikel Dinza. Ce nouvel opus marque d’un tournant dans leur carrière. A la fois plus personnel il a su garder le savoir-faire de la musique de Compay tout en inscrivant Vivelo au cœur de la musique actuelle cubaine. L’osmose entre tradition du son et modernité de la musique actuelle fonctionne à merveille et pour cela ils ont accueilli la fine fleur de la musique cubaine, Issac Delgado, Julio Padrón, Alexander Abreu, Sory Pérez et Rolando Luna. Ce nouvel album vous sera présenté ce soir ainsi que les chansons emblématiques de Compay dont le fameux « chan chan » Un spectacle que tous les aficionados du Son Cubain ne sauraient manquer ! Ouverture des Portes : 18H

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31