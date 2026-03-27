GRUPO COMPAY SEGUNDO

41 avenue de Béziers Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le quatrième album d’El Grupo Compay Segundo marque le retour éclatant du son cubain.

Après la mort de Compay Segundo en 2003, ses musiciens poursuivent son rêve sous le nom El Grupo Compay Segundo, sillonnant le monde pour faire vivre sa musique.

Le quatrième album d’El Grupo Compay Segundo marque le retour éclatant du son cubain.

Après la mort de Compay Segundo en 2003, ses musiciens poursuivent son rêve sous le nom El Grupo Compay Segundo, sillonnant le monde pour faire vivre sa musique.

Sorti en octobre 2022, Vivelo marque un tournant avec 8 titres originaux co-signés par Salvador Repilado, fils de Compay, et Maikel Dinza.

Mêlant tradition et modernité, l’album invite de grands noms comme Issac Delgado, Alexander Abreu ou Rolando Luna et revisite San Luisera ainsi que Les Mains d’Or de Bernard Lavilliers.

Vivelo unit les générations autour d’un son cubain réinventé.

Au guichet Horaires

Lundi de 13h30 à 17h,

Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,

Jeudi de 13h30 à 17h,

Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Samedi et dimanche 2 h avant le spectacle

Billetterie fermée les lundis après-midi suivant un spectacle

#SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT

#SAISONCULTURELLEVIAS .

41 avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06 billetteriespectacle@ville-vias.fr

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English :

El Grupo Compay Segundo?s fourth album marks a brilliant return to the Cuban sound.

After Compay Segundo?s death in 2003, his musicians continued his dream under the name El Grupo Compay Segundo, travelling the world to bring his music to life.

L’événement GRUPO COMPAY SEGUNDO Vias a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34