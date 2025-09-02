Grupo Compay Segundo – Vivelo Tour Le Pin Galant Mérignac

Grupo Compay Segundo – Vivelo Tour Le Pin Galant Mérignac mercredi 25 mars 2026.

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T20:30:00 – 2026-03-25T22:00:00

Fin : 2026-03-25T20:30:00 – 2026-03-25T22:00:00

Composé de la fine ﬂeur de la musique cubaine actuelle, le Grupo Compay Segundo célèbre avec brio le « Son » cubain et l’héritage du Buena Vista Social Club. Le groupe phare fera une escale sur la scène du Pin Galant.

En 2003, disparaissait le légendaire Compay Segundo, indissociable de l’histoire de Cuba et de son patrimoine. Son fils, Salvador Repilado (contrebassiste, directeur musical et musicien original du projet Buena Vista Social Club) et ses compagnons de scène décidaient alors de continuer ce que l’artiste, qui a transformé à jamais la musique cubaine a toujours souhaité – Tocar Música tradicional Cubana ! Compay Segundo y sus Muchachos devient alors El Grupo Compay Segundo.

« Vivelo », leur nouvel album sorti fin 2022, invite des artistes de générations et de styles musicaux différents. Une parfaite osmose entre tradition du « Son » et modernité de la musique actuelle. Un concert exceptionnel où nous retrouverons aussi les chansons emblématiques de Compay dont le fameux Chan Chan.

Un spectacle que tous les aficionados du « Son » cubain ne sauraient manquer !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

