GSM 2026 Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement

GSM 2026

Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026. Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

Le GSM s’inscrit dans une démarche de promotion de l’inclusion, du respect et de la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport, en offrant un cadre ouvert et bienveillant à toutes et tous.

Le tournoi international multisport LGBTQIA+ GSM revient à Marseille le temps d’un week-end de Pâques placé sous le signe du sport, du partage et de la convivialité.





Organisé conjointement par les associations Front Runners Marseille et MUST, le GSM est un événement majeur du sport inclusif en France et en Europe.





Chaque édition rassemble plusieurs centaines à plus d’un millier de participant·e·s venu·e·s de toute la France et de l’étranger pour célébrer le sport, la diversité et l’esprit d’équipe.





Pour l’édition 2026, de nombreuses disciplines sont proposées sur l’esplanade du Mucem, dont la natation, le football, le badminton, le volley-ball, le basketball, le tennis, le tennis de table, la pétanque, la course à pied, l’escalade le rugby, le handball.







Programme du week-end



Vendredi accueil des participant·e·s et moments de convivialité



Samedi et dimanche compétitions sportives dans l’ensemble des disciplines



Tout au long du week-end village GSM, rencontres, animations et temps festifs



Dimanche soir grande soirée de clôture et célébration finale .

Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The GSM is committed to promoting inclusion, respect and the fight against all forms of discrimination in sport, by offering an open and caring environment for all.

L’événement GSM 2026 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille