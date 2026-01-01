Guappecarto Studio de l’Ermitage Paris

En hommage à celle qui a initié la naissance des Guappecarto, le groupe italien se réinvente avec une nouvelle formation.

Le projet ? Plonger dans Segni, ce fameux livre qu’elle leur avait offert il y a plus de 20 ans. « Nous avons choisi quelques pages de SEGNI et nous nous sommes laissés guider dans un voyage fait de musique et de suggestions qui nous ont conduits ailleurs, dans le monde des signes, clés d’accès à des philosophies et des cultures très anciennes, mais en même temps très actuelles. Le langage de la musique instrumentale improvisée, dans une recherche électro acoustique, nous a permis d’exprimer exactement ce que nous ressentons aujourd’hui plus que jamais : le besoin de nous sentir unis malgré les distances. »

Pour cette nouvelle création, Guappecarto, soutenu par Stefano Piro, a imaginé une collaboration avec deux artistes de renom : le guitariste français, Seb Martel et le réalisateur italien de films d’animation.

AlessandroRak

Marco Sica (Mala) – Violon, Alto, Piano, Guitare, FX, Compositeur

Pierluigi D’Amore (Braga) – Contrebasse, Basse électrique, FX, Piano, Compositeur

Seb Martel – Guitare, Sound Design

Natale La Riccia – (Dessins Rythmiques)

Alessandro Rak – Vidéo

Théo Vallée – Technicien Son

Sortie de l’album : D-Segni (Ad est dell’equatore musica – 2025).

Le vendredi 30 janvier 2026

de 21h00 à 22h30

payant

De 16 à 20 euros.

Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/guappecarto-1 https://www.facebook.com/guappecartoofficial/



