Guappecarto Studio de l’Ermitage Paris vendredi 30 janvier 2026.
En hommage à celle qui a initié la naissance des Guappecarto, le groupe italien se réinvente avec une nouvelle formation.
Le projet ? Plonger dans Segni, ce fameux livre qu’elle leur avait offert il y a plus de 20 ans. « Nous avons choisi quelques pages de SEGNI et nous nous sommes laissés guider dans un voyage fait de musique et de suggestions qui nous ont conduits ailleurs, dans le monde des signes, clés d’accès à des philosophies et des cultures très anciennes, mais en même temps très actuelles. Le langage de la musique instrumentale improvisée, dans une recherche électro acoustique, nous a permis d’exprimer exactement ce que nous ressentons aujourd’hui plus que jamais : le besoin de nous sentir unis malgré les distances. »
Pour cette nouvelle création, Guappecarto, soutenu par Stefano Piro, a imaginé une collaboration avec deux artistes de renom : le guitariste français, Seb Martel et le réalisateur italien de films d’animation.
AlessandroRak
Marco Sica (Mala) – Violon, Alto, Piano, Guitare, FX, Compositeur
Pierluigi D’Amore (Braga) – Contrebasse, Basse électrique, FX, Piano, Compositeur
Seb Martel – Guitare, Sound Design
Natale La Riccia – (Dessins Rythmiques)
Alessandro Rak – Vidéo
Théo Vallée – Technicien Son
Sortie de l’album : D-Segni (Ad est dell’equatore musica – 2025).
Le vendredi 30 janvier 2026
de 21h00 à 22h30
payant
De 16 à 20 euros.
Tout public.
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
