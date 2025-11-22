Gudule ou les fleurs de Lendemain Centre culturel les Halles Tonnay-Charente

Gudule ou les fleurs de Lendemain

Centre culturel les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Création 2024/2025 et dernière représentation à Tonnay-Charente.

La Mort, le Diable, le Bon Dieu, le rire et la poésie seront de la partie, dans cette drolatique affabulation, où l’on apprend aussi comment devenir un véritable chasseur de fantôme.

English : Gudule or the Flowers of Tomorrow

Created in 2024/2025 and last performed in Tonnay-Charente.

Death, the Devil, God, laughter and poetry will of course be part of this humorous tale, in which we also learn how to become a true ghost hunter.

German : Gudule oder die Blumen von Lendemain

Créa 2024/2025 und letzte Aufführung in Tonnay-Charente.

Der Tod, der Teufel, der liebe Gott, Lachen und Poesie dürfen in dieser lustigen Erfindung natürlich nicht fehlen, in der man auch lernt, wie man ein echter Geisterjäger wird.

Italiano :

Creato nel 2024/2025 e rappresentato per l’ultima volta a Tonnay-Charente.

La morte, il diavolo, il buon Dio, le risate e la poesia fanno parte di questa divertente affabulazione, in cui impariamo anche a diventare dei veri cacciatori di fantasmi.

Espanol :

Creado en 2024/2025 y representado por última vez en Tonnay-Charente.

La muerte, el Diablo, el Buen Dios, la risa y la poesía forman parte de esta divertida afabulación, en la que también aprendemos a convertirnos en auténticos cazafantasmas.

