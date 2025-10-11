Guédelon accueille les forgerons Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 17:30:00
2025-10-11
Pendant 2 jours, une dizaine de forgerons venus de toute la France vont produire sous vos yeux des créations uniques ! Pour l’occasion, de nouvelles forges seront installées sur le chantier pour accueillir ces artisans du fer et produire couteaux et autres objets forgés sur tout le week-end.
À découvrir également
– Atelier d’initiation à la forge à partir de 7 ans
– Les forgerons vont fabriquer du fer samedi à partir de la roche de Guédelon
– Une technique métallurgique à découvrir le grappage
– Fabrication sur place de monnaies signées Guédelon
– Des créations uniques à contempler ou à emporter en souvenir avec vous
Guédelon accueille les forgerons les 11 et 12 octobre, de 10 h à 17h30 (tarif habituel).
Informations et billets sur guedelon.fr .
