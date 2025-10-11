Guédelon accueille les forgerons Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Guédelon accueille les forgerons Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 11 octobre 2025.

Guédelon accueille les forgerons

Guédelon D955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Pendant 2 jours, une dizaine de forgerons venus de toute la France vont produire sous vos yeux des créations uniques ! Pour l’occasion, de nouvelles forges seront installées sur le chantier pour accueillir ces artisans du fer et produire couteaux et autres objets forgés sur tout le week-end.

À découvrir également

– Atelier d’initiation à la forge à partir de 7 ans

– Les forgerons vont fabriquer du fer samedi à partir de la roche de Guédelon

– Une technique métallurgique à découvrir le grappage

– Fabrication sur place de monnaies signées Guédelon

– Des créations uniques à contempler ou à emporter en souvenir avec vous

Guédelon accueille les forgerons les 11 et 12 octobre, de 10 h à 17h30 (tarif habituel).

Informations et billets sur guedelon.fr .

Guédelon D955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 66 66

English : Guédelon accueille les forgerons

German : Guédelon accueille les forgerons

Italiano :

Espanol :

L’événement Guédelon accueille les forgerons Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-09-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)