Guenrouët – Journées européennes du patrimoine Dimanche 20 septembre 2026, église Notre Dame de Grace et chapelle du Cougou 44530 Guenrouët, Guenrouet

Informations pratiques

Guenrouët – Journées européennes du patrimoine Dimanche 20 septembre 2026 Dimanche 20 septembre, 10h00 église Notre Dame de Grace et chapelle du Cougou 44530 Guenrouët Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’équipe de « l’association de sauvegarde du patrimoine de Guenrouët » sera sur place pour vous renseigner et répondre à vos questions.

Nous avons hâte de vous accueillir le dimanche 20 septembre 2026

église Notre Dame de Grace et chapelle du Cougou 44530 Guenrouët Le Cougou 44530 Guenrouët Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0662540081 La commune de Guenrouët invite le public à découvrir la richesse de l’histoire et du patrimoine de la commune. Cette année, l’association de « sauvegarde du patrimoine de Guenrouët » vous propose deux visites, dimanche 20 septembre 2026 sur le patrimoine architectural religieux de la commune : l’église Notre Dame de Grace et la chapelle du Cougou. Ouvert de 10 h à 18h

L’équipe de « l’association de sauvegarde du patrimoine de Guenrouët » sera sur place pour vous renseigner et répondre à vos questions.