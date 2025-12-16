Gueorgui Kornazov CROSS WIND Quintet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Une collaboration internationale entre la Bulgarie, la France et Cuba, où l’instrumentation originale (trois cuivres et section rythmique) crée un espace sonore audacieux. Ce projet reflète la créativité débordante de Kornazov et son talent pour bâtir des ponts musicaux entre traditions et modernité.

Gueorgui Kornazov, tromboniste et compositeur bulgare, est reconnu pour sa virtuosité et son style unique mêlant les traditions musicales bulgares au jazz occidental.

Récompensé par de prestigieux prix comme le Cristal Lire 2023 et le prix du public bulgare, il est salué pour son écriture complexe et lyrique, ainsi que pour la richesse de ses compositions.

Sa musique, décrite comme débordante de joie, d’optimisme et d’humanité, est un savant mélange de mélodies irrésistibles et de sonorités cuivrées, offrant une expérience musicale inoubliable.

« Une grandeur d’âme parcourt cette musique, ce qui la distingue c’est indubitable, une justesse pétrie d’émotion aussi »

Yves Dorisson, CULTURE JAZZ

Jorge Vistel / trompette

Gueorgui Kornazov / trombone

Stéphane Guillaume / saxophone ténor, clarinette

Joachim Govin / contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud / batterie

Entre Bulgarie, France et Cuba, Gueorgui Kornazov réunit cuivres et section rythmique pour une musique qui fait dialoguer traditions et jazz, portée par une écriture personnelle.

Le vendredi 30 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

