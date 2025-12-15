Gueorgui Kornazov CROSS WIND Quintet JASS CLUB PARIS PARIS

Gueorgui Kornazov CROSS WIND Quintet Vendredi 30 janvier 2026, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-30T19:30:00+01:00 – 2026-01-30T20:30:00+01:00

Fin : 2026-01-30T21:30:00+01:00 – 2026-01-30T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Une collaboration internationale entre la Bulgarie, la France et Cuba, où l’instrumentation originale (trois cuivres et section rythmique) crée un espace sonore audacieux. Ce projet reflète la créativité débordante de Kornazov et son talent pour bâtir des ponts musicaux entre traditions et modernité. Gueorgui Kornazov, tromboniste et compositeur bulgare, est reconnu pour sa virtuosité et son style unique mêlant les traditions musicales bulgares au jazz occidental. Récompensé par de prestigieux prix comme le Cristal Lire 2023 et le prix du public bulgare, il est salué pour son écriture complexe et lyrique, ainsi que pour la richesse de ses compositions. Sa musique, décrite comme débordante de joie, d’optimisme et d’humanité, est un savant mélange de mélodies irrésistibles et de sonorités cuivrées, offrant une expérience musicale inoubliable. « Une grandeur d’âme parcourt cette musique, ce qui la distingue c’est indubitable, une justesse pétrie d’émotion aussi » *Yves Dorisson, CULTURE JAZZ* **Jorge Vistel** / trompette **Gueorgui Kornazov** / trombone **Stéphane Guillaume** / saxophone ténor, clarinette **Joachim Govin** / contrebasse **Pierre-Eden Guilbaud** / batterie *22h30* Jam session Jazz ! *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013

Du mercredi au samedi 19H-2H / 5-19€

Dimanche atelier jazz & concert 15H-00H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

