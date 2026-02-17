GUEORGUI KORNAZOV CROSS WIND QUINTET Le Baiser Salé Paris

Tromboniste et compositeur bulgare et reconnu pour sa virtuosité et son style unique mêlant les traditions musicales bulgares au jazz occidental, il débarque dans le jazz comme on ouvre une fenêtre sur les. Son trombone ne fanfaronne pas, il parle grave, tendre, parfois malicieux avec ce grain cuivré qui semble porter la poussière des routes et la fumée des clubs. Sa musique, décrite comme débordante de joie, d’optimisme et d’humanité, est un savant mélange de mélodies irrésistibles et de sonorités cuivrées, offrant une expérience musicale inoubliable.

Comme l’écrivait Yves Dorisson dans CultureJazz : « Une grandeur d’âme parcourt cette musique, ce qui la distingue c’est indubitable, une justesse pétrie d’émotion aussi. » Et c’est exactement ça, Kornazov ne cherche pas l’effet, il cherche le lien entre les gens.

Il y a des musiciens qui jouent, et puis il y a ceux qui racontent des vies entières avec un souffle. Gueorgui Kornazov est de ceux-là.

Le samedi 07 mars 2026

de 19h30 à 21h00

Le samedi 07 mars 2026

de 21h30 à 23h00

payant Tarif Jeune : 13 EUR

Tarif web : 28 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif sur place : 33 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-07T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T19:30:00+02:00_2026-03-07T21:00:00+02:00;2026-03-07T21:30:00+02:00_2026-03-07T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5689-gueorgui-kornazov-cross-wind-quintet https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

