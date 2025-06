Guer en Fête Guer 13 juillet 2025 19:30

Morbihan

Guer en Fête Centre ville Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13 02:00:00

Date(s) :

2025-07-13

« Guer en fête » est le rendez-vous festif de cet été ! Des groupes musicaux venus de tous horizons rock, folk, et variétés … des mélanges de sons qui attirent un public varié et toujours plus nombreux !

Tremplin des jeunes talents, scènes musicales, repas et plusieurs snackings au choix, animations de rue, feu d’artifice et bal populaire.

Dimanche 13 juillet, dès 19h30 et ce jusqu’à 2h du matin le 14 juillet, un programme diversifié et intense vous attend!

Programme 2025:

19h30 Cérémonie républicaine officielle, place de l’’Hôtel de Ville

Avec la participation d’un détachement de l’Académie Militaire de Saint-Cyr, des Anciens Combattants de la ville et de l’Harmonie Saint-Gurval, la Municipalité organise un temps afin de célébrer la Fête Nationale et d’honorer le devoir de mémoire. Venez nombreux!

20h00 Que la fête commence !

Depuis le giratoire de la Croix Rouge jusqu’à la rue du Four, le rock, le folk, la variété … résonneront dans les rues de Guer ! Les bars et restaurants vous proposent des plats à thèmes (pensez à réserver !). Des foodtrucks sont aussi présents pour satisfaire les petites faims! De nombreux groupes musicaux seront présents ainsi que l’Harmonie Saint-Gurval qui déambulera dans les rues pour le plus grand plaisir de tous!

Le Centre Culturel Le Belvédère vous propose de nombreuses animations de 19h30 à 23h.

23h30 Feu d’artifice, square Bandon

Réalisé par la société HTP.

0h00 Bal populaire, place de l’Hôtel de Ville

Animé par le groupe PLANETE

Inscription obligatoire auprès des restaurants pour les repas

Menu = 15€, moitié prix pour les enfants

Snack à partir de 2,5€ .

Centre ville

Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 57 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Guer en Fête Guer a été mis à jour le 2025-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande