Départ de l'Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois Guérande Loire-Atlantique

Évadez-vous le temps d’une visite guidée pour un voyage dans l’ambiance de Noël sur les traces du patrimoine guérandais. Une occasion unique de découvrir la cité mise en lumière par un jeu d’éclairage. Levez les yeux et observez les détails de la cité médiévale. Admirez les vitraux des églises spécialement éclairés pour l’occasion, un mélange saisissant de couleurs ! Une boisson chaude sera offerte pendant la visite.

Visite conseillée à partir de 10 ans.

Des canne-sièges, des appareils amplificateur de son et un fauteuil roulant sont disponibles gratuitement sur réservation auprès de nos équipes. .

Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

