Guérande Visite guidée thématique Les saveurs du Moyen-Age Saveurs d’Octobre Départ de l’Office de tourisme de Guérande Guérande

Départ de l’Office de tourisme de Guérande 1 place du Marché-au-Bois Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 16:30:00

2025-10-19

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, l’Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande vous propose une visite guidée autour des saveurs gustatives du Moyen-Âge.

Goûtez les saveurs du Moyen-Age

Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Guérande, notamment sa fonction commerçante. Cette visite sera suivie d’une dégustation médiévale, l’occasion de découvrir la table, les goûts et les saveurs du Moyen-Âge, de tester vos connaissances sur les épices, les plantes médicinales…

Confort de visite

Des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant sont disponibles gratuitement sur réservation auprès de nos accueils.

Informations et réservations

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Pour réserver en ligne, cliquez sur le bouton orange ci-dessous.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Départ de l’Office de tourisme de Guérande 1 place du Marché-au-Bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

