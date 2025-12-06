Guérin Chamonix fête ses 30 ans Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Guérin Chamonix fête ses 30 ans

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Les éditions Paulsen en partenariat avec la mairie de Chamonix fêtent les 30 ans de Guérin !

.

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 74 dptadm@editionspaulsen.com

English :

Paulsen Editions, in partnership with Chamonix Town Hall, celebrates 30 years of Guérin!

L’événement Guérin Chamonix fête ses 30 ans Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc