Guérin Chamonix fête ses 30 ans Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Guérin Chamonix fête ses 30 ans Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc samedi 6 décembre 2025.
Guérin Chamonix fête ses 30 ans
Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 17:30:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Les éditions Paulsen en partenariat avec la mairie de Chamonix fêtent les 30 ans de Guérin !
.
Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 74 dptadm@editionspaulsen.com
English :
Paulsen Editions, in partnership with Chamonix Town Hall, celebrates 30 years of Guérin!
L’événement Guérin Chamonix fête ses 30 ans Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc