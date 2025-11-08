Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Guerquesalles et la Grande Histoire de France Guerquesalles

Guerquesalles et la Grande Histoire de France Guerquesalles samedi 8 novembre 2025.

Guerquesalles et la Grande Histoire de France

Eglise Guerquesalles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00

Date(s) :
2025-11-08

Bruno Gérard illustre l’Histoire à travers une saga familiale la famille de Malvoue.
Saga en plusieurs épisodes…

Episode 5
Ordre militaire des chevaliers de Saint Louis et garde royale au temps du grand siècle avec visite auprès de Sully puis Colbert.

> Accès libre
> Participation libre au profit de la sauvegarde de l’église   .

Eglise Guerquesalles 61120 Orne Normandie +33 6 85 33 99 80  anouchka.ancona@orange.fr

English : Guerquesalles et la Grande Histoire de France

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Guerquesalles et la Grande Histoire de France Guerquesalles a été mis à jour le 2025-10-13 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault