Guerquesalles et la Grande Histoire de France Guerquesalles

Guerquesalles et la Grande Histoire de France

Eglise Guerquesalles Orne

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

Bruno Gérard illustre l’Histoire à travers une saga familiale la famille de Malvoue.

Saga en plusieurs épisodes…

Episode 5

Ordre militaire des chevaliers de Saint Louis et garde royale au temps du grand siècle avec visite auprès de Sully puis Colbert.

> Accès libre

> Participation libre au profit de la sauvegarde de l’église .

Eglise Guerquesalles 61120 Orne Normandie +33 6 85 33 99 80 anouchka.ancona@orange.fr

