Guerquesalles et la Grande Histoire de France Guerquesalles

Eglise Guerquesalles Orne
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
2025-11-08
Bruno Gérard illustre l’Histoire à travers une saga familiale la famille de Malvoue.
Saga en plusieurs épisodes…
Episode 5
Ordre militaire des chevaliers de Saint Louis et garde royale au temps du grand siècle avec visite auprès de Sully puis Colbert.
> Accès libre
> Participation libre au profit de la sauvegarde de l’église .
Eglise Guerquesalles 61120 Orne Normandie +33 6 85 33 99 80 anouchka.ancona@orange.fr
