Guerre de l’eau dans le bocage, avec Gaspard Koenig Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 24 janvier 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Sur fond de crise de l’eau, Gaspard Koenig s’interroge sur l’un des enjeux majeurs de notre temps : comment gérer des ressources naturelles qui se raréfient ?

Philosophe et romancier habité par l’urgence écologique, il manie l’ironie et la poésie dans des romans réalistes qui peuvent virer à la fantaisie pure : dans Humus (prix Interallié), un jeune agronome met tout en œuvre pour préserver la terre et son écosystème ; avec Aqua, c’est l’eau qui est l’objet de tentatives de captation et de protection. Il est aussi l’auteur d’essais percutants, notamment Agrophilosophie aux éditions l’Observatoire.

Rencontre animée par Justine Caurant et suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Page 5 (Bruz).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T16:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine