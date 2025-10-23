« Guerre et Paix en Franche-Comté aux XVIè et XVIIè » Colloque international Manège de Brack Dole

Manège de Brack Dole

Début : 2025-10-23 09:30:00

fin : 2025-10-24 15:30:00

2025-10-23 2025-10-24

Les Archives municipales de Dole organisent un colloque les 23 et 24 octobre 2025 sur le thème Guerre et paix en Franche-Comté aux XVIe et XVIIe siècles. La défense d’un territoire au cœur de l’Europe.

Ce colloque, placé sous le contrôle scientifique de Marie Barral-Baron Daussy, professeur d’histoire moderne à l’université Marie et Louis Pasteur et directrice du centre Lucien Febvre (UR 2273), a pour ambition de positionner la Franche-Comté dans la politique européenne des Habsbourg, en s’interrogeant sur les liens entretenus par ce territoire avec ses voisins et les autres États européens (jour 1) et de comprendre les choix et les moyens mis en œuvre par la province pour se défendre (jour 2). Les communications proposées promettent des échanges fructueux, nourris de différents horizons.

Il est rendu possible grâce au soutien financier de la ville de Dole, du conseil départemental du Jura et de la Région Bourgogne-Franche-Comté. .

Manège de Brack 22 Place Frédéric Barberousse Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté archives.municipales@dole.org

