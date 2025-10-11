Guerre Et Si Ça Vous Arrivait ? Théâtre du Passeur Le Mans

Dans une France devenue dictature et en guerre, un jeune garçon et sa famille fuient. Leur exil les mène jusqu’en Égypte, dernier refuge en paix. Ce spectacle interroge notre rapport à la guerre, au déracinement et à l’identité perdue face à l’exil.

Et si, aujourd’hui, il y avait la guerre en France, où irais-tu?

La France, devenue une dictature, est en guerre. Un jeune garçon et sa famille sont obligés de fuir. Commence alors pour eux le long chemin de survie des réfugiés qui les mènera jusqu’en Egypte pays le plus proche encore en paix.

Qui suis-je si je ne suis plus chez moi?

Qui suis-je si je n’ai plus rien?

Ce spectacle est une invitation à questionner notre rapport à la guerre, au déracinement, à la perte d’identité. .

English :

In a France turned dictatorship and at war, a young boy and his family flee. Their exile takes them to Egypt, the last refuge of peace. This show explores our relationship with war, uprooting and the identity lost in exile.

German :

In einem Frankreich, das zu einer Diktatur geworden ist und sich im Krieg befindet, flieht ein kleiner Junge mit seiner Familie. Ihr Exil führt sie bis nach Ägypten, dem letzten friedlichen Zufluchtsort. Das Stück stellt unsere Beziehung zum Krieg, zur Entwurzelung und zur verlorenen Identität im Exil in Frage.

Italiano :

In una Francia divenuta dittatura e in guerra, un ragazzo e la sua famiglia fuggono. Il loro esilio li porta in Egitto, ultimo rifugio di pace. Questo spettacolo esplora il nostro rapporto con la guerra, lo sradicamento e l’identità persa nell’esilio.

Espanol :

En una Francia convertida en dictadura y en guerra, un niño y su familia huyen. Su exilio les lleva a Egipto, último refugio de paz. Este espectáculo explora nuestra relación con la guerra, el desarraigo y la identidad perdida en el exilio.

