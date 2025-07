Guerrières portraits de femmes au combat Rouen

Exposition photo

À travers une série de portraits photo, plongez dans l’histoire fascinante de celles qui ont bravé leur condition de femme pour embrasser leur nature de guerrières. Des gauloises aux grandes figures de

la piraterie en passant par Jeanne d’Arc admirez les tenues de combats de ces femmes, fidèlement reconstituées et portées par Elisabeth Lacombe*.

Afin de se battre pour leurs idéaux, elles ont toutes revêtu l’habit d’homme et leur histoire questionne encore aujourd’hui la place et la perception des femmes dans la culture guerrière.

*Elisabeth Lacombe est une universitaire et reconstitutrice historique

Du 26 juillet au 31 août | Historial Jeanne d’Arc | Gratuit

English : Guerrières portraits de femmes au combat

Photo exhibition

Through a series of photo portraits, plunge into the fascinating history of those who braved their female condition to embrace their warrior nature. From the Gauls to the great figures of

from the Gauls to the great figures of piracy and Joan of Arc: admire the battle dress of these women, faithfully recreated and worn by Elisabeth Lacombe*.

In order to fight for their ideals, they all donned men?s clothing, and their stories still raise questions today about the place and perception of women in warrior culture.

*Elisabeth Lacombe is an academic and historical re-enactor

July 26 to August 31 | Historial Jeanne d?Arc | Free admission

German :

Fotoausstellung

Tauchen Sie mithilfe einer Reihe von Fotoporträts in die faszinierende Geschichte von Frauen ein, die ihrem Frausein trotzten und ihre Natur als Kriegerinnen umarmten. Von den Gallierinnen über die großen Figuren der

piraten bis hin zu Jeanne d’Arc: Bewundern Sie die Kampfanzüge dieser Frauen, die von Elisabeth Lacombe* originalgetreu rekonstruiert und getragen wurden.

Um für ihre Ideale zu kämpfen, zogen sie alle Männerkleider an, und ihre Geschichte wirft noch heute Fragen über den Platz und die Wahrnehmung von Frauen in der Kriegskultur auf.

*Elisabeth Lacombe ist eine Wissenschaftlerin und historische Rekonstrukteurin

26. Juli bis 31. August | Historial Jeanne d’Arc | Kostenlos

Italiano :

Mostra fotografica

Attraverso una serie di ritratti fotografici, approfondite l’affascinante storia delle donne che hanno sfidato la loro condizione femminile per abbracciare la loro natura di guerriere. Dai Galli alle grandi figure di

dai Galli a Giovanna d’Arco fino alle grandi figure della pirateria: ammirate gli abiti da battaglia di queste donne, fedelmente ricreati e indossati da Elisabeth Lacombe*.

Per combattere per i loro ideali, tutte indossavano abiti maschili e le loro storie sollevano ancora oggi domande sul posto e sulla percezione delle donne nella cultura guerriera.

*Elisabeth Lacombe è un’accademica e una rievocatrice storica

Dal 26 luglio al 31 agosto | Historial Jeanne d’Arc | Ingresso libero

Espanol :

Exposición fotográfica

A través de una serie de retratos fotográficos, adéntrese en la fascinante historia de las mujeres que desafiaron su condición femenina para abrazar su naturaleza guerrera. De las galas a las grandes figuras de la

de los galos a Juana de Arco, pasando por las grandes figuras de la piratería: admire los trajes de batalla de estas mujeres, fielmente recreados y lucidos por Elisabeth Lacombe*.

Para luchar por sus ideales, todas ellas vestían ropas masculinas, y sus historias siguen planteando hoy preguntas sobre el lugar y la percepción de la mujer en la cultura guerrera.

*Elisabeth Lacombe es académica y recreadora histórica

Del 26 de julio al 31 de agosto | Historial Jeanne d’Arc | Entrada gratuita

