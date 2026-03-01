Guerriers du Japon Les arts et les armes Châteauroux
Guerriers du Japon Les arts et les armes
2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre
Début : Dimanche 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
2026-03-21 2026-06-01
Le musée Bertrand dévoile une nouvelle exposition temporaire consacrée à l’histoire des guerriers du Japon.
À travers une centaine d’œuvres, plongez en pleine époque d’Edo (1603-1868) ! Sabres, armures, céramiques ou encore peintures sur soie vous permettront de découvrir à la fois l’univers militaire de ces combattants d’exception et leur apport aux arts, de la cérémonie du thé aux estampes. .
2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34
English :
The Bertrand Museum unveils a new temporary exhibition dedicated to the history of Japanese warriors.
