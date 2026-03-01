Guerriers du Japon Les arts et les armes Châteauroux

Guerriers du Japon Les arts et les armes

Guerriers du Japon Les arts et les armes Châteauroux samedi 21 mars 2026.

Guerriers du Japon Les arts et les armes

2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-03-21 2026-06-01

Le musée Bertrand dévoile une nouvelle exposition temporaire consacrée à l’histoire des guerriers du Japon.
À travers une centaine d’œuvres, plongez en pleine époque d’Edo (1603-1868) ! Sabres, armures, céramiques ou encore peintures sur soie vous permettront de découvrir à la fois l’univers militaire de ces combattants d’exception et leur apport aux arts, de la cérémonie du thé aux estampes.   .

2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bertrand Museum unveils a new temporary exhibition dedicated to the history of Japanese warriors.

L’événement Guerriers du Japon Les arts et les armes Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme

Prochains événements à Châteauroux