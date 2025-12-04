Guesney · afterwork gratuit Alençon

Guesney · afterwork gratuit

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Depuis Saint-Lô, “la capitale des ruines”, Guesney fait résonner une chanson française à la fois intime et électrisante. Entre les salves synthétiques et les basses profondes, il tisse un pont inattendu entre la poésie de Bashung et les atmosphères anglo-saxonnes à la King Krule. Le résultat une pop moderne et raffinée, à la fois mélancolique et pleine d’énergie, qui évoque autant Odezenne que Daniel Darc ou Étienne Daho, avec un son travaillé et impeccable.

Son univers lui a déjà ouvert des portes importantes, avec une première partie de Zaho de Sagazan en 2023, sa participation aux auditions Inouïs du Printemps de Bourges et au festival Beauregard 2025. Sur scène, Guesney propose une expérience musicale à la fois sensorielle et sensible, où le souffle des synthés et la clarté de sa voix plongent le public dans un spleen lumineux et captivant. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

