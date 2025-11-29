Guet-apens ! Le Colisée Biarritz

Guet-apens ! Le Colisée Biarritz samedi 29 novembre 2025.

Guet-apens !

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Comédie policière rocambolesque où se mêlent rires et mystère, un brin hitchcokien.

Venez résoudre l’énigme pour trouver le coupable !

La compagnie Les Pierrettes .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 71 96 90 compagnielespierrettes@gmail.com

