GUEULES NOIRES – ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS Le Chambon Feugerolles samedi 29 novembre 2025.

A l’approche de la Sainte-Barbe, Gueules Noires raconte l’histoire poignante de deux mineurs bloqués sous terre après un coup de grisou, en 1965 à Avion. Ahmed (d’origine algérienne) et Stéphane (d’origine polonaise) se retrouvent piégés à plus de 300 mètres de profondeur, dans une atmosphère d’espoir et de solidarité.À travers ce spectacle, Kader Nemer et Hugues Duquesne, tous deux originaires du Nord, rendent hommage à leurs familles et aux 29 nationalités qui ont forgé l’identité des mines, aux travailleurs, aux luttes, à la solidarité ouvrière et à la mémoire de ces hommes et femmes, les gueules noires, qui ont marqué notre histoire.Plongez dans cette aventure immersive, dans un décor saisissant, et laissez-vous emporter par une histoire de courage, de fraternité et de résilience.Osez plonger sous terre… où l’humanité se met en lumière !

ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS ALLEE DES PYRENEES – 42500 Le Chambon Feugerolles 42