Gueuleton Jérémie Falissard La Folie Douce Hôtel Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Gueuleton Jérémie Falissard

La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 16:00:00

fin : 2026-02-06 19:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Vendredi 6 février, La Folie Douce Hotels Chamonix vous donne rendez-vous pour un gueuleton avec Jérémie Falissard. Au programme, des assiettes généreuses, une cuisine créative et le Mont-Blanc en toile de fond.

La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 10 00 infos@lafoliedoucehotels.com

English :

On Friday February 6, La Folie Douce Hotels Chamonix invites you to join Jérémie Falissard for a gueuleton. On the program: generous plates, creative cuisine and the Mont-Blanc as a backdrop.

