Gueuleton Vézinois

Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

Menu enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

11h30 Espace Vezinois. Plus d’information à venir… Repas sur réservation. 06 47 83 19 69 ou 06 44 10 68 52.

15 .

Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11:30 am Espace Vezinois. More information to come… Meal on reservation. 06 47 83 19 69 or 06 44 10 68 52.

L’événement Gueuleton Vézinois Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)