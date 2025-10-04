Gueuleton vigneron à la cave de Bellevue Saint-Ciers-sur-Gironde

9 Avenue Pierre Mendès France Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

A l’occasion de ses 6 ans, la cave de Bellevue organise une journée avec visite gratuite du chai, dégustation de vins, promos sur les vins de la propriété ainsi qu’un gueuleton vigneron (sur réservation). .

9 Avenue Pierre Mendès France Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 78 10 01 cave.bellevue@gmail.com

