Gueuletons & Chansons Langeac

Gueuletons & Chansons

rue de la Magnanerie Langeac Haute-Loire

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Soirée gueuletons & chansons contrebrassens ! L’équipe de la ferme Vergeat vous propose 2 occasions de venir passer un moment chaleureux, à écouter de la musique, goûter des vins natures locaux et de la cuisine savoureuse à la Magnanerie.

rue de la Magnanerie Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 99 82 66 lamagnanerie43@gmail.com

English :

Soirée gueuletons & chansons contrebrassens! The team at Ferme Vergeat are offering you 2 opportunities to spend a warm evening listening to music, tasting local natural wines and tasty cuisine at La Magnanerie.

German :

Abend mit Gueuletons & Chansons contrebrassens! Das Team der Ferme Vergeat bietet Ihnen 2 Gelegenheiten, einen gemütlichen Abend zu verbringen, Musik zu hören, lokale Naturweine und leckere Gerichte in der Magnanerie zu probieren.

Italiano :

Serata Gueuletons & chansons contrebrassens! Il team della Ferme Vergeat vi offre 2 opportunità per trascorrere una calda serata ascoltando musica, degustando vini naturali locali e cibi gustosi presso La Magnanerie.

Espanol :

¡Noche de gueuletons & chansons contrebrassens! El equipo de Ferme Vergeat le ofrece 2 oportunidades para venir a pasar una cálida velada escuchando música, degustando vinos naturales de la tierra y sabrosos manjares en La Magnanerie.

