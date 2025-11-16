Gueuletons & Chansons Les Amis de Pébrac et de la vallée de la Desges (Association) Pébrac

Gueuletons & Chansons

Les Amis de Pébrac et de la vallée de la Desges (Association) Le Bourg Pébrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 19:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Soirée gueuletons & chansons contrebrassens ! L’équipe de la ferme Vergeat vous propose 2 occasions de venir passer un moment chaleureux, à écouter de la musique, goûter des vins natures locaux et de la cuisine savoureuse à l’Abbaye de Pébrac.

.

Les Amis de Pébrac et de la vallée de la Desges (Association) Le Bourg Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 76 97 58

English :

Soirée gueuletons & chansons contrebrassens! The team at Vergeat Farm are offering you 2 opportunities to spend a warm evening listening to music, tasting local natural wines and tasty food at Pébrac Abbey.

German :

Abend mit Gueuletons & Chansons contrebrassens! Das Team des Bauernhofs Vergeat bietet Ihnen 2 Gelegenheiten, einen gemütlichen Abend zu verbringen, Musik zu hören, lokale Naturweine und schmackhafte Küche in der Abtei von Pébrac zu probieren.

Italiano :

Serata Gueuletons & chansons contrebrassens! Il team della Fattoria Vergeat vi offre 2 opportunità per trascorrere una calda serata ascoltando musica, degustando vini naturali locali e cibi gustosi all’Abbazia di Pébrac.

Espanol :

¡Noche de gueuletons & chansons contrebrassens! El equipo de la granja de Vergeat le ofrece 2 oportunidades para venir a pasar una cálida velada escuchando música, degustando vinos naturales locales y sabrosos manjares en la abadía de Pébrac.

L’événement Gueuletons & Chansons Pébrac a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier