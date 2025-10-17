Gueuloir Edition Speciale par le collectif Enslamez-vous Biarritz

Gueuloir Edition Speciale par le collectif Enslamez-vous Biarritz vendredi 17 octobre 2025.

Gueuloir Edition Speciale par le collectif Enslamez-vous

11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Soirée dans un esprit de liberté et de partage selon l’expression de Gustave Flaubert.

Comme dans un talk show télévisé, les invités vont parler et témoigner de leurs histoires à tour de rôle, en slammant, s’il vous plaît.

Dans un enchainement burlesque, la présentatrice diva, déjantée, appellera chacun, chacune au micro.

Petite restauration sur place .

11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr

English : Gueuloir Edition Speciale par le collectif Enslamez-vous

German : Gueuloir Edition Speciale par le collectif Enslamez-vous

Italiano :

Espanol : Gueuloir Edition Speciale par le collectif Enslamez-vous

L’événement Gueuloir Edition Speciale par le collectif Enslamez-vous Biarritz a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Biarritz