Gueuloir Edition Speciale par le collectif Enslamez-vous Biarritz

Gueuloir Edition Speciale par le collectif Enslamez-vous
11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Soirée dans un esprit de liberté et de partage selon l’expression de Gustave Flaubert.
Comme dans un talk show télévisé, les invités vont parler et témoigner de leurs histoires à tour de rôle, en slammant, s’il vous plaît.
Dans un enchainement burlesque, la présentatrice diva, déjantée, appellera chacun, chacune au micro.
Petite restauration sur place .
11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr
