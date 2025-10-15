Gueuloir Un monde sans femmes Biarritz
Gueuloir Un monde sans femmes
11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Soirée ouverte au public ou chacun peut lire ou dire des textes dans un esprit de liberté et de partage selon l’expression de Gustave Flaubert. Une scène ouverte à tous pour des formats de 10 à 15 minutes.
Danse, musique, théâtre, Slam Entrée au chapeau. .
11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr
