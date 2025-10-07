Gui B.B I Have Such a Horrible Voice La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Mardi 7 octobre 2025 à partir de 21h30.

Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 19h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-07 21:30:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07 2025-10-08

Performance en anglais et en français.

Pensée comme un conte de fées musical hardcore, la performance dévoile la fragilité intrinsèque d’un système qui nous culpabilise, faisant de l’aliénation une expérience déguisée en liberté.













Dans un long poème spectral et corporel, Gui B.B s’engage dans une exploration complexe de son expérience de l’endettement. Elle plonge dans la manière dont la dette est à la fois subie et combattue à l’intérieur de son propre corps. L’artiste instaure un espace symbolique trans dans lequel elle revendique l’ambiguïté, l’incertitude, l’hyper-vulnérabilité et le chaos. Pensée comme un conte de fées musical hardcore, la performance dévoile la fragilité intrinsèque d’un système qui nous culpabilise, faisant de l’aliénation une expérience déguisée en liberté. Dans un espace saturé, l’artiste rassemble un inventaire d’objets, de sons et de chansons, agissant comme autant d’artefacts intimes qu’elle semble incapable d’épuiser. Entre confiance et isolement, improvisation et composition, elle tente de recomposer son corps dissocié.













Gui B.B est une artiste qui oscille sa pratique entre immobilité et arts performance. Son travail collaboratif et solo a été présenté dans différents lieux et festivals (L’Écart, OFFTA, la Fonderie Darling, La RIPA, le festival d’art performatif de Trois-Rivières, arts-souterrain). Elle a aussi présenté dans différents espaces alternatifs où elle auto-explore le médium de la performance, ses potentialités d’impostures et de guérisons. .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Performance in English and French.

German :

Performance auf Englisch und Französisch.

Italiano :

Performance in inglese e francese.

Espanol :

Actuación en inglés y francés.

