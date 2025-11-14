GUIAO PARA UM PAIS POSSÍVEL Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Autour de ce Scénario pour un pays possible, c’est l’utopie de la révolution portugaise de 1974 qui est explorée, jusqu’à ses prolongements aujourd’hui. Deux formidables acteurs parcourent les milliers de pages de débats des cinquante dernières années, consignés à l’Assemblée. Ils deviennent tour à tour employés, députés, présidents, hommes et femmes de gauche et de droite, déplient les questions de société qui déchirent les partis, les familles, les individus. À la fois clowns irrévérencieux et citoyens en première ligne, ils évoquent des sujets clivants comme la dépénalisation de l’euthanasie ou l’épisode du parlement de Lisbonne assiégé, comme on abat des cartes. Ils sont une et un, ils sont tout un peuple protestataire. Depuis 2023, ils ont embarqué le public du nord au sud du Portugal dans ce récit incisif qui incite avec allégresse à prendre sa vie en mains.

Marina Da Silva

Un regard ludique et acéré sur 50 ans de débats à l’assemblée de la république portugaise.

Du lundi 04 mai 2026 au mardi 05 mai 2026 :

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442