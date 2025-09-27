Guidance Festival Bourail
Guidance Festival Bourail samedi 27 septembre 2025.
Guidance Festival
Hippodrome de Téné Bourail Nouvelle-Calédonie
Tarif : 4000 – 4000 – XPF
Prévente
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 21:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Une journée unique de musique, culture et partage à Bourail ! Vibrez au rythme d’artistes locaux & internationaux, profitez d’animations, food trucks et d’une ambiance festive pour petits et grands.
.
Hippodrome de Téné Bourail 98870 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 50.64.91 pulseeventsnc@gmail.com
English :
A unique day of music, culture and sharing in Bourail! Vibrate to the rhythm of local & international artists, enjoy entertainment, food trucks and a festive atmosphere for young and old.
German :
Ein einzigartiger Tag voller Musik, Kultur und Austausch in Bourail! Vibrieren Sie im Rhythmus lokaler & internationaler Künstler, genießen Sie Animationen, Food Trucks und eine festliche Atmosphäre für Groß und Klein.
Italiano :
Una giornata unica di musica, cultura e condivisione a Bourail! Vibrate al ritmo di artisti locali e internazionali, godetevi l’intrattenimento, i food truck e un’atmosfera di festa per grandi e piccini.
Espanol :
¡Un día único de música, cultura y convivencia en Bourail! Vibra al ritmo de artistas locales e internacionales, disfruta de espectáculos, food trucks y un ambiente festivo para grandes y pequeños.
L’événement Guidance Festival Bourail a été mis à jour le 2025-08-19 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie