Guid’Asso Atelier Gérer ses réseaux sociaux, Facebook & Instagram Troyes
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 09:00:00
fin : 2026-03-05 11:00:00
Date(s) :
2026-03-05
Cet atelier s’adresse aux bénévoles et responsables associatifs qui souhaitent comprendre les bases de Facebook et Instagram en tant que pages associatives, et apprendre à les utiliser de manière simple et efficace.
Au programme
> Pourquoi et comment utiliser les réseaux sociaux pour une association
> Découvrir Facebook et Instagram en tant que pages comptes associatifs
> Comprendre les différences entre profil personnel et page associative
> Droit à l’image, RGPD et sécurité numérique
> Échanges, questions et retours d’expérience
Atelier proposé par le Rucher Créatif dans le cadre du dispositif Guid’Asso, à destination de toutes les associations. .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
L’événement Guid’Asso Atelier Gérer ses réseaux sociaux, Facebook & Instagram Troyes a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne