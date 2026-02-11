Guid’Asso Atelier Gérer ses réseaux sociaux, Facebook & Instagram Troyes

Guid’Asso Atelier Gérer ses réseaux sociaux, Facebook & Instagram

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Cet atelier s’adresse aux bénévoles et responsables associatifs qui souhaitent comprendre les bases de Facebook et Instagram en tant que pages associatives, et apprendre à les utiliser de manière simple et efficace.



Au programme

> Pourquoi et comment utiliser les réseaux sociaux pour une association

> Découvrir Facebook et Instagram en tant que pages comptes associatifs

> Comprendre les différences entre profil personnel et page associative

> Droit à l’image, RGPD et sécurité numérique

> Échanges, questions et retours d’expérience



Atelier proposé par le Rucher Créatif dans le cadre du dispositif Guid’Asso, à destination de toutes les associations. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

