Guid’Asso Atelier La sécurité numérique pour les associations Troyes

Guid’Asso Atelier La sécurité numérique pour les associations
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Gratuit
Début : 2026-02-19 09:00:00
fin : 2026-02-19 11:00:00
2026-02-19
Le Rucher Créatif propose un atelier de sensibilisation à la sécurité numérique et à la cybersécurité à destination de toutes les associations.
L’objectif de cet atelier
Comprendre les risques les plus courants et adopter des gestes simples pour protéger son association, ses données et ses outils numériques.
> Comprendre ce qu’est la sécurité numérique pour une association
> Les risques les plus fréquents (mots de passe, mails frauduleux, piratage…)
> Apprendre à créer et gérer des mots de passe sécurisés
> Les bonnes pratiques à adopter au quotidien (mail, comptes en ligne, outils partagés)
> Temps d’échanges, questions et cas concrets issus du monde associatif
Atelier accessible à toutes et tous, sans prérequis .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
