Guid’Asso Atelier La sécurité numérique pour les associations Troyes

2026-02-19 09:00:00

2026-02-19 11:00:00

2026-02-19

Le Rucher Créatif propose un atelier de sensibilisation à la sécurité numérique et à la cybersécurité à destination de toutes les associations.



L’objectif de cet atelier

Comprendre les risques les plus courants et adopter des gestes simples pour protéger son association, ses données et ses outils numériques.



> Comprendre ce qu’est la sécurité numérique pour une association

> Les risques les plus fréquents (mots de passe, mails frauduleux, piratage…)

> Apprendre à créer et gérer des mots de passe sécurisés

> Les bonnes pratiques à adopter au quotidien (mail, comptes en ligne, outils partagés)

> Temps d’échanges, questions et cas concrets issus du monde associatif



Atelier accessible à toutes et tous, sans prérequis .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

