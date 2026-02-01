Guid’Asso Subventions & associations Troyes
Guid’Asso Subventions & associations
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Début : 2026-02-13 09:00:00
fin : 2026-02-13 10:30:00
2026-02-13
Vous vous posez des questions sur la recherche de subventions pour votre association ?
Vous ne savez pas par où commencer, à qui vous adresser ou comment structurer vos demandes ?
Le Rucher Créatif vous propose un café échange entre associations, un temps convivial pour partager expériences, bonnes pratiques et questionnements autour du financement associatif.
Un moment ouvert à toutes les associations, pour s’informer et échanger. .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
