Guid’Asso Subventions & associations

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 09:00:00

fin : 2026-02-13 10:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Vous vous posez des questions sur la recherche de subventions pour votre association ?



Vous ne savez pas par où commencer, à qui vous adresser ou comment structurer vos demandes ?

Le Rucher Créatif vous propose un café échange entre associations, un temps convivial pour partager expériences, bonnes pratiques et questionnements autour du financement associatif.



Un moment ouvert à toutes les associations, pour s’informer et échanger. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Guid’Asso Subventions & associations Troyes a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne