Guide au Café #2 Le Moyen-Âge révélé

Hôtel-Restaurant les Glycines Melle Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

2h d’échanges autour d’une question patrimoniale et d’un café mes retours d’expertises, mon expérience, celles du public !

Sur réservation uniquement. .

Hôtel-Restaurant les Glycines Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 33 22 06 promdalex@gmail.com

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English : Guide au Café #2 Le Moyen-Âge révélé

L’événement Guide au Café #2 Le Moyen-Âge révélé Melle a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays Mellois