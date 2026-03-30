Guide au Café #2 Le Moyen-Âge révélé Melle
Guide au Café #2 Le Moyen-Âge révélé Melle samedi 25 avril 2026.
Guide au Café #2 Le Moyen-Âge révélé
Hôtel-Restaurant les Glycines Melle Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
2h d’échanges autour d’une question patrimoniale et d’un café mes retours d’expertises, mon expérience, celles du public !
Sur réservation uniquement. .
Hôtel-Restaurant les Glycines Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 33 22 06 promdalex@gmail.com
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English : Guide au Café #2 Le Moyen-Âge révélé
L’événement Guide au Café #2 Le Moyen-Âge révélé Melle a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays Mellois
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