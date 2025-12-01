Guide de l’Egypte ancienne De Baecque vente aux enchères Marseille 6e Arrondissement

Guide de l’Egypte ancienne

Lundi 15 décembre 2025 à partir de 18h. De Baecque vente aux enchères 5 rue Vincent Courdouan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Conférence et signature de Jean-Claude Golvin et Aude Gros de Beler sur l’Egypte ancienne.

Voyager à travers l’Egypte ancienne en regardant les villes, les pyramides ou les temples tels qu’ils furent au temps de leur splendeur devient un rêve accessible. Ce guide que publie Actes Sud, superbement illustré, offre la combinaison du talent de Jean-Claude Golvin, premier spécialiste du monde de la restitution des grands sites de l’Antiquité par l’image, et des connaissances de l’égyptologue Aude Gros de Beler.





A l’heure où s’ouvre le Grand Musée égyptien du Caire, il constitue le compagnon indispensable pour comprendre le secret des vestiges qui, souvent, dénaturés par le temps, s’offrent sous un jour nouveau.



Présentation de Jean-Noël Bret , ur une proposition de l’Association pour l’histoire de l’Art et l’Esthétique , et la librairie L’Attrape-Mots. .

De Baecque vente aux enchères 5 rue Vincent Courdouan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 00 00 contact@accmarseille.org

English :

Conference and signing by Jean-Claude Golvin and Aude Gros de Beler on ancient Egypt.

German :

Vortrag und Signatur von Jean-Claude Golvin und Aude Gros de Beler über das alte Ägypten.

Italiano :

Conferenza e firma di Jean-Claude Golvin e Aude Gros de Beler sull’antico Egitto.

Espanol :

Conferencia y firma de Jean-Claude Golvin y Aude Gros de Beler sobre el antiguo Egipto.

