Guide de voyage idéal pour le pays imaginaire : ANNULÉ, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
Guide de voyage idéal pour le pays imaginaire : ANNULÉ, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes mercredi 15 avril 2026.
Guide de voyage idéal pour le pays imaginaire : ANNULÉ Mercredi 15 avril, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Atelier d’écriture
Fermez les yeux et partez en voyage pour un pays qui n’existe que dans votre imaginaire ! Nom, drapeau, monuments, personnages célèbres… Dressez la carte d’identité de votre pays, puis imaginez les impressions de voyage d’un touriste en promenade dans votre contrée.
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=guide-de-voyage-ideal-pour-le-pays-imaginaire »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 93 41 60 »}]
Atelier d’écriture. Fermez les yeux et partez en voyage pour un pays qui n’existe que dans votre imaginaire !
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