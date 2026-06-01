Guide des herbes « Mauvaises herbes ou délicatesse », Stadtpark Aschersleben, Aschersleben

Guide des herbes « Mauvaises herbes ou délicatesse » Samedi 6 juin, 10h30 Stadtpark Aschersleben Salzlandkreis

Prix : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Mais comment reconnaître les forces vertes, et comment distinguer les plantes toxiques de celles qui sont bien tolérées?

Sur la base du thème de cette année (« Le voir ») du week-end d’action organisé dans toute l’Allemagne « Rendez-vous au jardin », cette visite sera suivie de très près. Nous vous montrons comment apprendre à découvrir les subtiles différences entre les tiges, les feuilles et les fleurs et de décider : est-ce une mauvaise herbe ou peut-elle être sur l’assiette ?

La visite guidée est une opportunité intéressante pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la diversité du monde des herbes à leur porte.

Lieu de rendez-vous : Stadtpark Aschersleben, entrée Lindenstraße

Stadtpark Aschersleben 06449 Aschersleben, Lindenstraße Aschersleben 06449 Aschersleben Salzlandkreis Sachsen-Anhalt +49 3473 8409 440 http://www.aschersleben-tourismus.de http://www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de [{« type »: « phone », « value »: « 03473 8409440 »}]

Au bord du chemin, dans les parcs et les jardins, ils poussent au printemps et en été. Il s’agit de Giersch, Spitzwegerich & Co. Des herbes discrètes mais qui renferment toute la puissance de la santé

© Gartenträume Sachsen-Anhalt e. V.