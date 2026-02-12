Guide un jour, guide toujours ! Ainay-le-Vieil

Guide un jour, guide toujours !

Deviens guide du Logis Renaissance

Au cours de cette saison 2026, le Château d’Ainay-le-Vieil organise un concours dans le but d’impliquer les enfants et de valoriser l’histoire unique du Logis Renaissance et du Château d’Ainay-le-Vieil auprès des plus jeunes et de leur famille.

Les enfants de 8 à 12 ans devront préparer une visite imaginative et/ou pédagogique du Logis Renaissance, en intégrant des éléments historiques et artistiques qu’ils découvriront sur place.

Récompenses à la clef !!! .

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 36 14 accueil@chateau-ainaylevieil.fr

English :

Become a Renaissance Logis guide

