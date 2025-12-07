Guides en Fête Sous l’Aiguille Manigod
Guides en Fête Sous l’Aiguille Manigod dimanche 7 décembre 2025.
Guides en Fête
Sous l’Aiguille 5736 Route de l’Aiguille Manigod Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Événement ouvert à tous de 10h à 18h.
.
Sous l’Aiguille 5736 Route de l’Aiguille Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com
English : Party Guides
Event open to all from 10am to 6pm.
L’événement Guides en Fête Manigod a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme de Manigod