Guidon et histoire Saint-Malo

Guidon et histoire Saint-Malo samedi 11 octobre 2025.

Guidon et histoire

1 Rue Pierre de Coubertin Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Parcourez 8 km à la découverte de l’ancienne mer intérieur qui façonnait la vie malouine.

Avec les commentaires passionnés d’un guide, remontez le temps et explorez les hauteurs, villages et paysages liés à cette page méconnue de l’histoire maritime de Saint-Malo. .

1 Rue Pierre de Coubertin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 34 77 56

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Guidon et histoire Saint-Malo a été mis à jour le 2025-09-20 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel