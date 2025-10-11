Guidon et histoire Saint-Malo
Guidon et histoire
1 Rue Pierre de Coubertin Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Parcourez 8 km à la découverte de l’ancienne mer intérieur qui façonnait la vie malouine.
Avec les commentaires passionnés d’un guide, remontez le temps et explorez les hauteurs, villages et paysages liés à cette page méconnue de l’histoire maritime de Saint-Malo. .
1 Rue Pierre de Coubertin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 34 77 56
