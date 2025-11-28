GUIGNOL ET LE CONCOURS DE COUPS – GUIGNOL ET LE CONCOURS DE COUPS DE BATO – THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL – SALLE 1 Lyon

GUIGNOL ET LE CONCOURS DE COUPS – GUIGNOL ET LE CONCOURS DE COUPS DE BATO Début : 2026-01-10 à 14:30. Tarif : – euros.

Guignol est à la recherche d’un candidat exceptionnel pour un besoin très spécifique ! Pour trouver la personne idéale, il a décidé d’organiser un concours de coups de bâton.Préparez-vous à une finalité des plus surprenantes !———————————————————————INFORMATIONS :?? Nous avons le plaisir de vous informer que nos spectacles durent environ 45 minutes et sont suivis d’une visite des coulisses et d’une rencontre avec les marionnettistes.?? Notre Salle Guignol est accessible aux personnes à mobilité réduite (Fauteuil, canne, déambulateur…)

THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL – SALLE 1 2 MONTÉE DU GOURGUILLON 69005 Lyon 69