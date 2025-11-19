GUIGNOL ET LE NOEL SURPRISE – THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL – SALLE 1 Lyon

GUIGNOL ET LE NOEL SURPRISE Début : 2025-12-10 à 15:00. Tarif : – euros.

Les premiers flocons de neige recouvrent les toits de Lyon, et Guignol se prépare à célébrer les fêtes de fin d’année en famille. Cette année, Noël devrait être un havre de paix, sans accroc ni surprise.Cependant, Guignol pourra-t-il vraiment profiter sereinement de ce moment en famille ? Ce Noël, une fois de plus, réserve quelques rebondissements à notre héros !INFORMATIONS IMPORTANTES : ?? Nous avons le plaisir de vous informer que nos spectacles durent environ 45 minutes et sont suivis d’une visite des coulisses et d’une rencontre avec les marionnettistes.Payant dès 18 mois – Spectacle conseillé dès 3 ans.Notre Salle Guignol est accessible aux personnes à mobilité réduite (Fauteuil, canne, déambulateur…)

THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL – SALLE 1 2 MONTÉE DU GOURGUILLON 69005 Lyon 69